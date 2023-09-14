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صناعة الدمى حرفة يدوية ارتبطت بأنامل النساء في الماضي

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعت المرأة الكويتية في الماضي بحرفة الخياطة اليدوية احدى أهم المهارات التي تتقنها لتصليح وصنع الملابس وخياطة الدمى لإسعاد الأطفال مستخدمة فيها الخياطة والتطريز البسيط على قصاصات الأقمشة وأدوات بسيطة مثل الحشوات والقماش القطني والحرير بالإضافة إلى البكرة وخيوط التطريز وإبرة الخياطة والمقص. وضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الخميس ورشة بعنوان (صناعة الدمى) بالتعاون مع (بيت السدو) الكويتي قدمتها صيته المري وشارك بها عدد من المهتمين الذين تعرفوا خلالها على كيفية صناعة الدمى بالطريقة التقليدية القديمة.

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