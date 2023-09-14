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الكويت تدعو إيران إلى مواصلة تعاونها لتأكيد سلمية برنامجها النووي

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الكويت إيران الى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 بغية تأكيد سلمية برنامجها النووي.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفيرنا لدى النمسا ومندوبها لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الذرية بند «التحقق والرصد في الجمهورية الإسلامية الايرانية في ضوء قرار مجلس الأمن 2231».
وشدد البيان على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأثنى السفير الفصام على الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وجميع المعنيين في الوكالة.
واشار الى ان توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك البروتوكول الإضافي أثر على عمليات التحقق والرصد التي تقــوم بهـــا الوكالـــة، بحيث لن تتمكن من «إعادة إرساء استمرارية المعرفـــة فيمــا يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة كما ستحتاج الوكالة إلى إنشاء خط أساس جديد لأنشطة التحقق والرصد».
واكد البيان ان الكويت تتطلع إلى مصادقة إيران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

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