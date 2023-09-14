رؤساء نقابات عمالية ناقشوا تحديات العمل النقابي

رؤساء نقابات عمالية ناقشوا تحديات العمل النقابي
التاريخ
9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
عقد عدد من رؤساء النقابات العمالية في الكويت ورشة عمل في مقر نقابة العاملين بالشركة البترولية المتكاملة «كيبيك»، حيث تم بحث المعوقات المختلفة التي يواجهها العمل النقابي في الكويت والوقوف على ابرز التحديات القادمة مثل الدعم الحكومي للنقابات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وجوب وجود حركة لإحياء العمل النقابي الصحيح وتوحيد الجهود للأهداف المشتركة بين النقابات لما له من منفعة مهمة تصب أولا وأخيرا في مصلحة الموظفين.
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