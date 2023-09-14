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عطاء تطرح مشروع الكرسي المتحرك للعجزة

9/14/2023 11:37:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال عضو مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الإنساني د.بدر الحتيه إن الجمعية تطرح اليوم الجمعة مشروع الكرسي المتحرك الذي يستفيد منه شريحة كبيرة من المرضى والعجزة وضحايا الحروب وكبار السن وغيرهم من الشرائح الأخرى.
وأوضح الحتيه انه يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية، مبينا أن قيمة الكرسي المتحرك الكهربائي 450 دينارا حي يستهدف المشروع الدول الفقيرة وأماكن تواجد اللاجئين.
وأكد أن مشروع الكرسي المتحرك واحد من المشاريع التي تخفف معاناة المرضى وترجعهم للعمل والدراسة والإنتاج وتساهم في علاجهم من الأمراض النفسية التي تصيب الكثيرين منهم نتيجة الوحدة وعدم التمكن من ممارسة الحياة بشكل طبيعي. وختم الحتيه بحث أهل الخير على دعم المشروع بالاتصال على 1890900 أو زيارة حسابات جمعية عطاء بمنصات التواصل الاجتماعي.

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