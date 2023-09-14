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كونا ووام تبحثان تحديات وكالات الأنباء مع تطور تقنيات الاتصال وبرمجيات الذكاء الاصطناعي

9/14/2023 11:37:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثـــت المديــر العـام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) محمد الريسي أهمية تعاون وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية لمواجهة تحديات برامج التنمية الشاملة وسط تطور تقنيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في لقاء جمع د.السالم والريسي والوفدين المرافقين لهما خلال أعمال ملتقى الإعلام العالمي الذي انطلق في مركز (إكسبو الشارقة) والذي يسبق فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.
وأكدت د.السالم أهمية تعاون وكالة «كونا» مع شركائها الاستراتيجيين ضمن المنظومات الخليجية أو العربية أو الدولية ومنها وكالة «وام»، انطلاقا من دور الإعلام في تسليط الضوء على المعوقات المتعلقة بالبرامج التنموية الشاملة وتعزيز جهود الإصلاح والتطوير.
ولفتت في هذا الشأن إلى المسؤوليات المجتمعية والمؤسسية المهمة الملقاة على عاتق وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بما يعنيه ذلك من تحديات تتعلق بمفاهيم الاستدامة والتنمية ونشر المحتوى الإعلامي والصحفي الممتاز على اختلافه. وقالت إن التطور التقني والرقمي الهائل والمطرد في العالم يفرض على وسائل الإعلام ومنها وكالات الأنباء تعزيز تفاعلها الدولي لمناقشة أبرز قضايا الاستدامة وتحدياتها والنظر في الحلول المتعلقة بالارتقاء بالجهود التنموية الشاملة. وأشادت بأعمال ملتقى الإعلام العالمي الذي يسبق (المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023) وما يحفل به من موضوعات الإعلام وممارساته وتحدياته المتعلقة بقضايا الاستدامة والبيئة.
من جانبه، أشاد الريسي بالتعاون القائم بين وكالتي «وام» و«كونا» حول مختلف آفاق العمل الإعلامي ومفاهيم الاستدامة والتنمية، مشيرا إلى أن ملتقى الإعلام العالمي في الشارقة فرصة مثالية لطرح قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي ومفاهيم الاقتصاد الأخضر وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالمجالات الإعلامية المتنوعة كالصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية والذكاء الاصطناعي.

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