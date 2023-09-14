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الجارالله نثمن المواقف الإنسانية للكويت في إغاثة المنكوبين

9/14/2023 11:37:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
قدم رئيس «المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» د.محمد الجارالله وأعضاء مجلس الأمناء والعاملون في المنظمة، خالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية والجمهورية الليبية حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال العنيف والإعصار اللذين ضربا عددا من الأقاليم والمدن، وأسفرا عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.
كما تضرع رئيس المنظمة الإسلامية إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية والجمهورية الليبية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.
وأعرب الجارالله عن تضامن المنظمة الكامل مع المملكة المغربية والجمهورية الليبية في مصابهما الجلل، وتعاطفها مع أهالي الضحايا والمصابين. ودعا مجلس الأمناء والعاملون في المنظمة الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين ويلبسهم ثياب الصحة والعافية، وأن يلهم أهل الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الأشقاء في المغرب وليبيا وسائر البلدان العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

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