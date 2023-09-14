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إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة منكوبي ليبيا

9/14/2023 11:37:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار «دانيال» في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.
وتأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع. وقال سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وأضاف المشعان أن الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين وهي ممثلة اليوم بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برئاسة د.عبدالله المعتوق، إضافة إلى جمعية السلام الخيرية التي أسهمت في دعم الرحلة بالمواد الإغاثية الضرورية في الرحلة الثانية للجسر الجوي الإغاثي الكويتي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «السلام الخيرية» د.نبيل العون لـ «كونا» الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية إلى مستحقيها.

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