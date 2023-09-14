إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة منكوبي ليبيا

إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة منكوبي ليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:37:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار «دانيال» في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.
وتأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع. وقال سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وأضاف المشعان أن الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين وهي ممثلة اليوم بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برئاسة د.عبدالله المعتوق، إضافة إلى جمعية السلام الخيرية التي أسهمت في دعم الرحلة بالمواد الإغاثية الضرورية في الرحلة الثانية للجسر الجوي الإغاثي الكويتي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «السلام الخيرية» د.نبيل العون لـ «كونا» الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية إلى مستحقيها.
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