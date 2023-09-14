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رواتب سنة نهاية خدمة لضباط بالقطاعات العسكرية

9/14/2023 11:37:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء»، أن مجلس الوزراء اعتمد قرار مجلس الدفاع الأعلى بشأن مكافأة نهاية الخدمة للضباط. وقالت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المكافأة هي رواتب سنة كاملة للضباط ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2021. ولفتت المصادر إلى أن القرار يشمل جميع الضباط في الجهات الأربع «الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام». وأوضحت المصادر أن جميع ما يستحقه الضباط المتقاعدون خلال تلك الفترة رواتب سنتين إضافة إلى رصيد الإجازات أسوة بزملائهم الضباط المتقاعدين الذين استفادوا من ميزة التقاعد المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وردا على استفسار «الأنباء» حول صرف المعاشات الاستثنائية» 500 دينار، 750 دينارا»، قالت المصادر إن القرار واضح، فقط إضافة رواتب سنة لتصبح سنتين دون معاش استثنائي.

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