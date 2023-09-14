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754.5 مليون جنيه.. طفرة فى المنح الحكومية بموازنة العام المالى الجارى

9/14/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت موازنة العام المالي الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة في حجم المنح المتوقعة من الجهات الحكومية خلال العام، وقدرت بنحو
754.5 مليون جنيه مقابل 29.3 مليون جنيه العام السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمُقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.







ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.



وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

















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