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التضامن تبدأ اليوم صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر

9/14/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الجمعة، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجارى من خلال ماكينات الصرف الآلى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.



على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.







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