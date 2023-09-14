التضامن تبدأ اليوم صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر

التضامن تبدأ اليوم صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر
التاريخ
9/14/2023 11:29:57 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ، اليوم الجمعة، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجارى من خلال ماكينات الصرف الآلى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.
MENAFN14092023000132011024ID1107074383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.