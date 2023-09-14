السعودية تدعو وفداً حوثياً لزيارة الرياض وإجراء محادثات لوقف إطلاق النار

وأضافت الخارجية في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، "استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات".



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الدعوة تأتي امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 ، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة سلطنة عُمان، في صنعاء، خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023 .



