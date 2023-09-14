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فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 5 جثث بدرنة الليبية

9/14/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Youm7) انتشلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، الخميس، 5 جثث من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال".

وكشف بيان للحماية المدنية، اليوم الخميس، أن عملية البحث من طرف عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على ضحيتين تحت الأنقاض في وقت سابق، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 3 جثث، لترتفع الحصيلة إلى 5 أشخاص".

وقد وصلت فجر اليوم فرق الإنقاذ الجزائري إلى مدينة درنة الليبية، حيث باشرت عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا بدخول الفرق المختصة من غواصين وفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة وفرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الفرق الطبية حيز الخدمة.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، إن
أكثر من 3000 جثة دفنت
بحلول صباح اليوم الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تدفن.

وأفادت أجهزة الطوارئ الليبية، بتسجيل أكثر من 8000 قتيل وإصابة أكثر من 7000 آخرين بجروح، جراء السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال". فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول التي ضربت مدنا في الشرق الليبي.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل،
وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.


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