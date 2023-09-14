تونس ترفض استقبال وفد من البرلمان الأوروبى والأخير يعتبره مفاجئا ومؤسفا

وقالت

المتحدثة باسم جوزيب بوريل، في مذكرة: "نحن مندهشون للغاية من هذا القرار، بعد الزيارات العديدة التي تمت في الأشهر الأخيرة والتي مكّنت من إقامة حوار صريح ومفتوح بين كافة المؤسسات الأوروبية والتونسية ومن بينهم ممثلو المجتمع المدني".

وأضافت في المذكرة: "أعرب سفيرنا هناك على الفور عن أسفه لهذا القرار الذي لا يُساعد

على تعزيز علاقاتنا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وتونس تربطهما "شراكة قوية واستراتيجية".

كما شدّدت مصرالي على أن "استمرار الحوار المفتوح أمر بالغ الأهمية في وقت نواجه فيه معا تحديات غير مسبوقة".

من جهته، شكّك عضو "لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية" بالبرلمان الأوروبي، فينتشنزو سوفو، في نوايا وفد من لجنة الشؤون الخارجية

رفضت تونس دخوله

إلى أراضيها.

وقال العضو عن حزب "إخوة إيطاليا"، للصحفيين: "لا يحتاج الأمر إلى عالم ليدرك أن تنظيم مهمّة زيارة وفد إلى تونس للقاء المعارضة ليس هو أفضل وسيلة لتعزيز العلاقات مع دولة نحاول معها

تفعيل اتفاقية تعاون

لمنع

المغادرات غير النظامية للمهاجرين" من سواحلها.

وأردف النائب: "إلا إذا كان النواب المعنيون الذين معظمهم ينتمون لمجموعات سياسية كانت دائما ضد هذه الاتفاقية، لديهم نية واضحة لتخريب العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وتونس لعرقلة الاتفاقية".