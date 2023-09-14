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أهم المعلومات عن صناديق الاستدامة البيئية وضوابط الاستثمارات الخضراء

9/14/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك عدد من مشروعات القوانين تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء ، وأن هناك طفرة أحدثتها مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين وماهية صناديق الاستدامة.



وأوضح فريد فى تصريحات له، أنه من ضمن الإجراءات التى تم تنفيذها من أجل تحفيز المستثمرين، يتم توضيح العائد من المشروعات الخضراء، مما ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، إضافة إلى العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات، والتى تحتاجها كافة مشروعات الاستدامة، وهو الأمر الذى يسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.



وأشار فريد إلى أن هناك عدد من المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية الخاصة بالشركات، وعدد من التشريعات المرتبطة بإصدار السندات الخضراء، وإنشاء الصناديق المتخصصة، والتى أطلق عليها "صناديق الاستدامة"، ووضع عدد من المعايير لقياس التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء، تلك التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، ووضع آلية لبيع هذه الشهادات.







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