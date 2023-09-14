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تعرف على موعد وصول أول قطار إقليمى ضمن شبكة القطارات السريعة بمصر

9/14/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت الشركة المصنعة للقطارات المصرية السريعة، فى شحن أول قطار سريع لمصر من نوع desiro hc والذي سيعمل ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه في مصر، على أن يصل مصر الشهر القادم.



وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ورشة القطار السريع تستقبل أول قطار إقليمى للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في النصف الثاني من الشهر القادم على أن يتوالى وصول باقي قطارات المشروع تباعا وفقا للجدول المخطط، حيث يشتمل الخط الأول من الشبكة على ( 15 قطارا سريعا ، 34 قطارا إقليميا ، 14 جرار بضائع ).



وتساهم شبكة القطارات السريعة في خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور ( السخنة - الدخيلة ) اللوجيستي وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير .



تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل حيث ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنوياً لافتا الى محدودية طاقة الشبكة الحالية (الديزل ) بنقل 2 مليون راكب يومياً و 13 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 وعدم قدرتها على استيعاب اكثر من ذلك مما إستلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستساهم في الربط السككى مع دول الجوار ( مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا - مع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بني غازي ) وكذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب




جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من 3خطوط بإجمالي أطوال 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول من الشبكة (السخنة/ العلمين /مطروح ) 675 كم ويشتمل على (21 ) محطة وعدد( 1) مركزاً للتحكم والسيطرة.







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