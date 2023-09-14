الأوقاف توزع 35 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف توزع 35 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية
التاريخ
9/14/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تنطلق اليوم الجمعة 15/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023م عملية توزيع ( 35 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.
وذلك على النحو التالي:
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