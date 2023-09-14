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بدأ تشغيله عام 1987 ويضم 35 محطة.. تعرف على تفاصيل إنشاء الخط الأول للمترو

9/14/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) يمثل الخط الأول لمترو الأنفاق وسيلة التنقل الأكثر استخداما في مصر، حيث ينقل يوميا ما لا يقل عن مليون ونصف راكب، ويضم 35 محطة من المرج الجديدة حتى حلوان.



الخط الأول للمترو يبلغ طوله 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهى:

- المرحلة الأولى: حلوان / رمسيس وتم افتتاحها فى عام 1987 بطول قدره 29 كم.

- المرحلة الثانية: رمسيس / المرج وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم.

- المرحلة الثالثة: المرج / المرج الجديدة وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1.3 كم.

- تم افتتاح محطة جامعة حلوان عام 2002.

. يبلغ عدد المحطات 35 محطة ( 30 محطة سطحية و 5 محطات نفقية ) .

. يمر بعدة محطات عالية الكثافة وميادين هامة مثل محطة الشهداء (ميدان رمسيس) - أحمد عرابي - جمال عبد الناصر (محطة الإسعاف) - أنور السادات (التحرير) - سعد زغلول - جامعة حلوان - دار السلام - السيدة زينب - عزبة النخل – عين شمس – المرج القديمة و المرج الجديدة .

. يتقاطع مع الخط الثانى فى محطتى الشهداء وأنور السادات .

. يتقاطع مع الخط الثالث فى محطة جمال عبد الناصر .

. تم تخصيص عربتين في منتصف القطار للسيدات (يمنع ركوب الرجال العربة الأولى نهائياً والعربة الثانيه حتى التاسعة مساءاً ) ويسمح للسيدات بركوب كافة عربات القطار.

. تمت زيادة عدد قطارات الخط بعدد 20 قطار مكيف لزيادة القدره الإستعابيه نظراً لزيادة عدد الركاب .



التشغيل :

. يبدأ التشغيل يومياً الساعه 5:00 صباحاً وينتهى الساعه 12:00 منتصف الليل تقريباً .

. مواعيد قيام أخر قطاربالخط الأول :

من محطه حلوان الساعه 11:10 ليلا ، و من محطه المرج الساعه 11:30 ليلاً

يتقابل أخر قطار بالخط الأول مع أخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات الساعه 12:00 منتصف الليل.

. زمن الرحله من محطة حلوان إلى محطه المرج الجديده والعكس 79 دقيقه ، مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم 3.5 دقيقه.

. يتم تشغيل قطارات حسب جداول التشغيل ووفقا لكثافة النقل في الايام العادية وأيام العطلات وكذلك أيام الأعياد والمناسبات ، بمتوسط 480 رحله / يومياً .

. يتكون أسطول القطارات من 58 قطار بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة ، ويتكون القطار من 3 وحدات بسعة تصميمة لا تقل عن 2583 راكب / للقطار .



الصيانة :

تم إنشاء ورشة طره البلد لإتمام أعمال الصيانة لأسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق (جميع أنواع الصيانات الدورية وعمرات) بمساحة كلية للورشة حوالي 15 فدان تقريباً .

. ورشة العمرة الخفيفة والتى تتم كل أسبوعين / شهرين/ 6 شهور/ سنه (مثال .. اختبارات دخول وخروج القطارات من وإلى الورش على 4 سكك مجهزة لأعمال الصيانه الدورية).

. تم إنشاء عدد 2 مغسلة مخصصة لغسيل القطارات بحلوان والمرج على سكة مخصصة لأعمال غسيل القطارات بشكل دوري.

. كما يوجد بالورشة سكة مخصصة بمشروع الوحدات المكيفة (كورية الصنع) 20 قطار.

. ورشة العمرة الجسيمة والتى تتم مره كل 2.5 سنة و كل 4.5 سنة ويوجد بها عدد 9 سكك روافع للوحدات المتحركة للقيام بإجراء أعمال العمرة الجسيمة لاجزاء ومكونات القطار.

بالإضافه إلى فريق التدخل السريع المنتشر بطول الخط في حالة حدوث عوارض أو أعطال بالقطارات لإزالتها سريعاً للعمل علي تيسير وسهولة التشغيل الامن للقطارات.







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