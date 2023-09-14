Friday, 15 September 2023 08:34 GMT

تعليم القاهرة تفتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس للمرة الثالثة

9/14/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Youm7) تفتح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للمرة الثالثة، باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، إلي يوم السبت 23 سبتمبر 2023، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.



وفى السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن أماكن مقرات الدعم المدرسى للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بهدف إلى تحسين المستوى العلمى والدراسى وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.



وأكد أيمن موسى، مدير المديرية، أنه تم تجهيز (345) قاعة، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأكد "موسى" على ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية، والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال.



وأصدر تعليماته بتخفيض 50٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة، كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين.



يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (28) لعام 2023.







MENAFN14092023000132011024ID1107074372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث