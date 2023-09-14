الحكومة الهندية توافق على مذكرة تفاهم مع سيراليون للتعاون في مجال التحول الرقمى

وأوضحت الحكومة أن مجلس الوزراء الهندي وافق -خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي- على مذكرة تفاهم وقعتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونات الهندية مع وزارة الاتصالات والمعلومات بسيراليون؛ للتعاون في مجال مشاركة الحلول الرقمية الناجحة التي تم تنفيذها على النطاق السكاني للتحول الرقمي.



وجاء في البيان أن "مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع توثيق التعاون وتبادل الخبرات والحلول التكنولوجية الرقمية في تنفيذ برامج التحول الرقمي بالبلدين "، مضيفًا أن "مذكرة التفاهم تدعو إلى زيادة التعاون من أجل توفير فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن مدة سريان هذه المذكرة تبلغ ثلاث سنوات".

وأشارت الحكومة الهندية في بيانها إلى أن الهند كانت قد أظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ريادتها في تطوير البنية الأساسية للنظم الرقمية العامة، وأنها نجحت في تقديم خدمات للمواطنين بالنظم الرقمية على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولذلك فإن كثيراً من الدول أبدت اهتمامها بالتعلم من الخبرات الهندية والدخول في مذكرات تفاهم مع الهند للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.



