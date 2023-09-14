توجيه 3 تهم لنجل بايدن تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما

توجيه 3 تهم لنجل بايدن تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما
التاريخ
9/14/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أن هيئة التحكيم الكبرى في ولاية ديلاوير اتفقت على توجيه 3 تهم إلى نجل الرئيس، وتتعلق اثنتان منها بتقديم هانتر بايدن معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت"، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس.
والتهمة الثالثة متعلقة بحيازته للسلاح في الفترة التي كان يتعاطي المخدرات خلالها.
وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الإبن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.
وقد يواجه هانتر بايدن في حال إدانته عقوبة سجن تصل إلى 25 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.
يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه نجل بايدن تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.
MENAFN14092023000132011024ID1107074370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.