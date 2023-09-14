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توجيه 3 تهم لنجل بايدن تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما

9/14/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن هيئة التحكيم الكبرى في ولاية ديلاوير اتفقت على توجيه 3 تهم إلى نجل الرئيس، وتتعلق اثنتان منها بتقديم هانتر بايدن معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت"، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس.

والتهمة الثالثة متعلقة بحيازته للسلاح في الفترة التي كان يتعاطي المخدرات خلالها.

وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الإبن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.

وقد يواجه هانتر بايدن في حال إدانته عقوبة سجن تصل إلى 25 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.

يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه نجل بايدن تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.


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