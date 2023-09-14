قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكين لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكين لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ
التاريخ
9/14/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الدفاع الروسية في نشرة تفصيلية لأنشطة قوة حفظ السلام الروسية في المنطقة، إن شخصا أصيب بجروح نتيجة انتهاكين لوقف إطلاق النار تم تسجيلهما خلال اليوم الماضي في منطقتي مارتاكيرت ومارتوني فى ناجورنو كاراباخ.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها"تم تسجيل انتهاكين لوقف إطلاق النار، ولم تقع إصابات في منطقة مارتاكيرت، وأصيب جندي من تشكيل مسلح لناجورنو كاراباخ نتيجة القصف في منطقة مارتوني".
وذكرت النشرة أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية بمشاركة الأطراف الأذرية والأرمينية تجري تحقيقا في هذه الأحداث.
وقالت الوزارة إنه من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع وقوع حوادث محتملة، يتم الحفاظ على التواصل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا.
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