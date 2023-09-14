قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكين لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها"تم تسجيل انتهاكين لوقف إطلاق النار، ولم تقع إصابات في منطقة مارتاكيرت، وأصيب جندي من تشكيل مسلح لناجورنو كاراباخ نتيجة القصف في منطقة مارتوني".

وذكرت النشرة أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية بمشاركة الأطراف الأذرية والأرمينية تجري تحقيقا في هذه الأحداث.

وقالت الوزارة إنه من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع وقوع حوادث محتملة، يتم الحفاظ على التواصل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا.



