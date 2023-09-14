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موسكو: كييف تشن حملة إرهاب نفسى ضد موظفى محطات الطاقة النووية الروسية

9/14/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن القوات الأوكرانية تمارس إرهابا نفسيا ضد موظفي محطتي كورسك وزابوروجيه النوويتين وأن العمال يتلقون تهديدات باستمرار.

وقال الدبلوماسي خلال جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "هجمات القوات الأوكرانية هي محاولة واضحة للضغط على العاملين في محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية".

مشيرا إلى "أن حملة الإرهاب النفسي التي شنها الجانب الأوكراني ضد موظفي المحطات الروسية تكتسب زخما متزايدا، وأن موظفي محطات الطاقة النووية يتلقون بانتظام مكالمات هاتفية ورسائل نصية قصيرة تتضمن التهديد بإيذاء جسدي. علاوة على ذلك، ينشر الجانب الأوكراني العديد من المواد الترهيبية على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقد دعا أوليانوف أعضاء المنظمة إلى "إدانة هذه الأعمال غير القانونية من جانب نظام كييف"، وإلا فإن تصرفات الجانب الأوكراني قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وسبق أن حاول مسلحون أوكرانيون مهاجمة مدينة كورشاتوف بطائرات مسيرة، حيث تقع محطة كورسك للطاقة النووية، وتقع المنطقة السكنية على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

كما قامت القوات الأوكرانية بعدة محاولات لمهاجمة أراضي محطة زابوروجيه النووية عدة مرات منذ بداية العملية الخاصة، وفي ليلة 7 أغسطس، شنت القوات الأوكرانية ضربة من محطة "أوراغان"، وسقطت شظايا ومحرك صاروخي على بعد حوالي 400 متر من وحدة الطاقة العاملة بالمحطة.

وذكرت سلطات مدينة إنرغودار، أن وحدتي الطاقة لا تعملان بكامل طاقتهما بعد القصف، وأعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه بشأن القصف.


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