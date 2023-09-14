النرويج: نأمل فى التوصل قريباً لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند

وقالت السفيرة النرويجية -في تصريحات صحفية اليوم- إن الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة -التي تضم النرويج وأيسلندا وسويسرا و ليتشتينستاين- ستستأنفان الجولة القادمة من المفاوضات بشأن اتفاقية للشراكة التجارية والاقتصادية خلال الشهر القادم، وإن هناك آمال في أن يتم التوصل قريبا فيما يتعلق بهذا الشأن.



وأضافت السفيرة النرويجية قائلة "إن النرويج تتفاوض مع مجموعة دول الرابطة بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند، وإننا نأمل أن يتم التوصل لهذا الاتفاق قريباً لأن هذا يعني أن كثيرًا من الشركات النرويجية ستتجه إلى الهند لعرض المزيد من الحلول الخضراء على الهند".



وفيما يتعلق بإعلان دلهي الذي أصدرته مجموعة العشرين مؤخراً، قالت السفيرة النرويجية "إنني أقدم التهنئة إلى الحكومة الهندية على نجاحها في تحقيق إجماع بشأن هذا الإعلان لأنه إنجاز كبير، ولقد عمل أعضاء المجموعة بجدية من أجل تحقيقه، وهناك رسائل كبيرة بشأن مكافحة آثار التغير المناخي ، وهذا يعتبر أمرا طيباً جداً يقتضي أن نوجه التهنئة إلى الهند بشأنه".

ونوهت السفيرة النرويجية لدى الهند إلى أن الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة، وأعربت عن أملها فى أن يتم تحقيق النمو الأخضر، مشيرة إلى أن بلادها تؤيد هذا النمو.





