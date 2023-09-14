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عماد متعب هداف الأهلى التاريخى أمام الأندية الجزائرية.. قبل مواجهة السوبر

9/14/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى
الأهلى
مع اتحاد العاصمة الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى مباراة السوبر الأفريقى على استاد مدينة الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية، بحثا عن التتويج باللقب التاسع فى مشواره.
وتصدر عماد متعب قائمة هدافى الأهلى فى المباريات التى جمعته بأندية الجزائر فى البطولات الأفريقية، ووصل عددها إلى 23 مباراة، سجل الأهلى خلالها 32 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا، وسجل عماد متعب أربعة أهداف يليه خمسة لاعبين سجل كل منهم هدفين.
وسجل هدفا واحدا كل من طاهر أبوزيد وأيمن شوقي وربيع ياسين وحسام غالي وإبراهيم سعيد ومحمد بركات وأحمد صديق وأسامة حسني ومحمد ناجي جدو وإسلام محارب وكريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، وهناك هدفان سجلهما مروان عبدوني، حارس اتحاد العاصمة، في مرمى فريقه عام 2005 وفاتح طالح، مدافع شبيبة الساورة، في مرمى فريقه عام 2019.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.



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