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كولر يدرب لاعبى الأهلى على ركلات الترجيح فى مران الأهلى بالسعودية

9/14/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة في مران فريقه الأول بالسعودية استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي اليوم الجمعة عل استاد جامعة الملك فهد الدولية بمدينة الطائف السعودية على تسديد ركلات الترجيح.

ويرغب كولر في التعامل مع كل الظروف تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ووصول المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث شارك كل اللاعبين بما فيهم حراس المرمى في تسديد ركلات الترجيح.

وانضم
علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.



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