كولر يدرب لاعبى الأهلى على ركلات الترجيح فى مران الأهلى بالسعودية

ويرغب كولر في التعامل مع كل الظروف تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ووصول المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث شارك كل اللاعبين بما فيهم حراس المرمى في تسديد ركلات الترجيح.

وانضم

علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.



