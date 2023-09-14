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مليون جنيه وهزيمة وخصم 3 نقاط عقوبة اقتحام الجماهير بالدورى المقبل

9/14/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقوبة كبيرة على اقتحام الجماهير للملاعب فى الدورى الموسم المقبل، قدرها مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى احتساب الفريق التابع له الجماهير بنتيجة 2-صفر، وخصم 3 نقاط من رصيده.



قرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من الدورى على مدار أربعة أيام فى الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجارى، وذلك لتفادى تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.



أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى، والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.



كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.



ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.







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