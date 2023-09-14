مليون جنيه وهزيمة وخصم 3 نقاط عقوبة اقتحام الجماهير بالدورى المقبل
التاريخ
9/14/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقوبة كبيرة على اقتحام الجماهير للملاعب فى الدورى الموسم المقبل، قدرها مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى احتساب الفريق التابع له الجماهير بنتيجة 2-صفر، وخصم 3 نقاط من رصيده.
قرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من الدورى على مدار أربعة أيام فى الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجارى، وذلك لتفادى تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.
أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى، والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.
كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.
ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.
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