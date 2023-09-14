أوسوريو يضع برنامجا خاصا للاعبى الزمالك فى صالة الجيمانيزيوم بتنزانيا

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية و الاستشفائية المتنوعة تحت قيادة أفراد الجهازين الفني و الطبي، لعلاج الإرهاق البدني و العضلي في ظل رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى تنزانيا والتي استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات.

و حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي و علاء رجب مخطط الأحمال، على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة غداً لسبت .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -

محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.