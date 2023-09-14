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5 معلومات عن مباراة الأهلى واتحاد العاصمة قبل السوبر الأفريقى الليلة

9/14/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقي، ويُدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.



ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذي ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل في الموسم الماضي الذي توّج فيه بخمسة بطولات ، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.



5 معلومات عن مباراة السوبر الأفريقي:
الأهلي توج بلقب السوبر الأفريقي 8 مرات من قبل ويبحث عن اللقب التاسع في تاريخه.

آخر تتويج للأهلي في السوبر الأفريقي كان على حساب الرجاء المغربي في النسخة قبل الماضية.

اتحاد العاصمة يبحث عن اللقب الأول من السوبر الأفريقي في تاريخه.

مارسيل كولر يبحث عن التتويج باللقب الأول من السوبر الأفريقي مع الأهلي.

كولر يبحث عن التتويج بثاني لقب أفريقي لكولر مع الأهلي حال التتويج بالسوبر الإفريقي بعد دوري أبطال إفريقيا.



الأهلى استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا خاض خلاله مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ثم خاض مباراة ودية أخرى بالقاهرة أمام طلائع الجيش فاز فيها الأحمر ايضاً بهدف نظيف من ضربة جزاء سددها مروان عطية.



وحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية، مذاكرة الفريق الجزائري جيداً من خلال مشاهدة عدة مباريات له خاضها في البطولات المحلية والقارية ، وعقد المدرب السويسري عدة جلسات ومحاضرات مع لاعبي الأهلي من أجل "تحفيظهم" خطة اللعب في مباراة الليلة المُرتقبة.



ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية العالية من أجل حسم اللقب السادس له مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية قبل نحو عام وتحديداً في سبتمبر الماضي، وتحدث معهم كثيراً في مسألة الأهتمام بجميع التفاصيل الخاصة باللقاء وعدم التهاون أمام المنافس الجزائري.



وتتمثل أوراق كولر الرابحة في الأهلي، في كل من الحارس المُخضرم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وديانج ومحمد هاني ومن الصفقات الجديدة سيكون أمام كولر الاستعانة بكل من رضا سليم وإمام عاشور والعائد من الإعارة صلاح محسن، فيما يغيب عن الأهلى كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة.



في المقابل يدخل فريق اتحاد العاصمة مباراة الليلة، رافعاً شعار "قادرون على إسقاط عملاق أفريقيا" فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد أن فريقهم قادر على حصد لقب السوبر رغم أن المنافس فريق قوي ومُتمرس في المنافسات القارية.



ويرى عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة،أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الليلة رغم المشاكل التى عانى منها بسبب الإصابات التى هددت مشاركة أكثر من لاعب في لقاء الليلة ، في مقدمتهم ، مصطفى بوشينة والجناح محمد أمين بوزيان وآدم عليلات، وأسامة شيتة.



وأكد عبد الحق بن شيخة، على احترامه للأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقه لا يخشى أحدا ، وقال بن شيخة: "مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي ستكون قوية لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الأفريقية" وأضاف: "اتحاد العاصمة يملك فريقا قويا وهو ناد كبير وله تاريخه مثل الأهلي، نحترم جميع منافسينا لكن لا نخشى أحدا".وأتم: "قبل عدة أشهر حققنا لقب الكونفدرالية، لم لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله؟".







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