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نجل الرئيس الامريكي يواجه 3 اتهامات فيدرالية تتعلق بحيازة السلاح والادلاء بتصريحات كاذبة

9/14/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- وجهت جهات التحقيق الامريكية اليوم الخميس 3 اتهامات على المستوى الفيدرالي الى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح وإخفاء تعاطيه المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.
وذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية ان لائحة الاتهامات ضد هانتر شملت الادلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي للاسلحة النارية وحيازة سلاح ناري وهو مدمن على المخدرات.
واوضحت ان "نجل بايدن كذب في نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدمه وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء مسدس من متجر أسلحة في ديلاوير".
ويعد امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات جريمة فيدرالية بالولايات المتحدة.
في المقابل قال ممثلو الادعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.
وتظهر ملفات المحكمة أنه تم إصدار أمر استدعاء اليوم الخميس إلى هانتر بايدن للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم رغم أنه من غير الواضح متى وأين سيتم المثول الأولي.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على تقارير اخبارية أشارت الى اتفاق قد يتم التوصل اليه مع فايس يوافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة الا ان ممثلي الادعاء يقولون إن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ أبدا.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده جو لولاية جديدة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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