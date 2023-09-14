نجل الرئيس الامريكي يواجه 3 اتهامات فيدرالية تتعلق بحيازة السلاح والادلاء بتصريحات كاذبة

نجل الرئيس الامريكي يواجه 3 اتهامات فيدرالية تتعلق بحيازة السلاح والادلاء بتصريحات كاذبة
التاريخ
9/14/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- وجهت جهات التحقيق الامريكية اليوم الخميس 3 اتهامات على المستوى الفيدرالي الى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح وإخفاء تعاطيه المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.
وذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية ان لائحة الاتهامات ضد هانتر شملت الادلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي للاسلحة النارية وحيازة سلاح ناري وهو مدمن على المخدرات.
واوضحت ان "نجل بايدن كذب في نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدمه وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء مسدس من متجر أسلحة في ديلاوير".
ويعد امتلاك سلاح ناري كمستخدم للمخدرات جريمة فيدرالية بالولايات المتحدة.
في المقابل قال ممثلو الادعاء في وقت سابق إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.
وتظهر ملفات المحكمة أنه تم إصدار أمر استدعاء اليوم الخميس إلى هانتر بايدن للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم رغم أنه من غير الواضح متى وأين سيتم المثول الأولي.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على تقارير اخبارية أشارت الى اتفاق قد يتم التوصل اليه مع فايس يوافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة الا ان ممثلي الادعاء يقولون إن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ أبدا.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده جو لولاية جديدة. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN14092023000071011013ID1107074361
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