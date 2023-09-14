مصر .. مناورات عسكرية في إطار تمرين النجم الساطع 2023 بمشاركة قوات عربية وأجنبية من بينها الكويت

مصر .. مناورات عسكرية في إطار تمرين النجم الساطع 2023 بمشاركة قوات عربية وأجنبية من بينها الكويت
التاريخ
9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 9 (كونا) -- نفذت القوات المشاركة في التدريب المصري - الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) اليوم الخميس تمارين دفاعية وهجومية بمشاركة وحدات عسكرية من 19 دولة عربية وأجنبية من بينها دولة الكويت.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن التدريب شمل عرضا مفصلا للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب من خلال القيام بعدة أنشطة دفاعية وهجومية للقوات المشاركة.
وأضاف البيان أن الأنشطة شملت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية بالأعيرة المختلفة اضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الابرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي.
وشملت الأنشطة كذلك تنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام اضافة الى قيام عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي.
وأشار البيان الى أن النشاط التدريبي أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول والقدرة على إدارة أية مهمة مشتركة باحترافية عالية.
وانطلقت فعاليات (النجم الساطع 2023) في الأول من سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 8000 جندي من 19 دولة فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب وعناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. (النهاية)
ا س م / ر ج
MENAFN14092023000071011013ID1107074360
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