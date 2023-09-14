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مصر .. مناورات عسكرية في إطار تمرين النجم الساطع 2023 بمشاركة قوات عربية وأجنبية من بينها الكويت

9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 9 (كونا) -- نفذت القوات المشاركة في التدريب المصري - الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) اليوم الخميس تمارين دفاعية وهجومية بمشاركة وحدات عسكرية من 19 دولة عربية وأجنبية من بينها دولة الكويت.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن التدريب شمل عرضا مفصلا للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب من خلال القيام بعدة أنشطة دفاعية وهجومية للقوات المشاركة.
وأضاف البيان أن الأنشطة شملت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية بالأعيرة المختلفة اضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الابرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي.
وشملت الأنشطة كذلك تنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام اضافة الى قيام عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي.
وأشار البيان الى أن النشاط التدريبي أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول والقدرة على إدارة أية مهمة مشتركة باحترافية عالية.
وانطلقت فعاليات (النجم الساطع 2023) في الأول من سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 8000 جندي من 19 دولة فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب وعناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. (النهاية)

ا س م / ر ج



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