الولايات المتحدة تقول إنها سترد بشكل مناسب على طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا

الولايات المتحدة تقول إنها سترد بشكل مناسب على طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا
التاريخ
9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها سترد "بشكل مناسب" على إبلاغ الخارجية الروسية السفارة الأمريكية في واشنطن أن اثنين من دبلوماسييها "غير مرغوب بهما" في روسيا وهو ما يستدعي وجوب مغادرتهما البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إن هذا الطرد غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين لا أساس له على الإطلاق" مشددا على أن روسيا "اختارت مجددا المواجهة والتصعيد بدلا من الانخراط الدبلوماسي البناء".
وأضاف ميلر أن روسيا "تواصل مضايقة موظفي سفارتنا مثلما تواصل تخويف مواطنيها ونحن نأسف لأنها سلكت هذا الطريق ويمكنكم بالتأكيد توقع أننا سنرد بشكل مناسب على تصرفاتها".,
وقالت شبكة (سي ان ان)الإخبارية الأمريكية إنه بحسب وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأمريكية في موسكو فقد تم استدعاء السفيرة الأميركية لين تريسي إلى الوزارة في وقت سابق من اليوم الخميس حيث تبلغت بأن الدبلوماسيين جيفري سيلين وديفيد بيرنشتاين قد تم تصنيفهما على أنهما "شخصان غير مرغوب بهما" ما يعني أنهما يجب أن يغادرا البلاد خلال أسبوع.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن الدبلوماسيين الأمريكيين يشغلان منصبي السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية وأن عليهما مغادرة البلاد بسبب "نشاطهما غير القانوني بحيث كلفا مواطنا روسيا مقابل مبالغ مالية القيام بمهام من شأنها ان تلحق الضرر بالامن القومي الروسي". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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