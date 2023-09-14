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الولايات المتحدة تقول إنها سترد بشكل مناسب على طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا

9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها سترد "بشكل مناسب" على إبلاغ الخارجية الروسية السفارة الأمريكية في واشنطن أن اثنين من دبلوماسييها "غير مرغوب بهما" في روسيا وهو ما يستدعي وجوب مغادرتهما البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "إن هذا الطرد غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين لا أساس له على الإطلاق" مشددا على أن روسيا "اختارت مجددا المواجهة والتصعيد بدلا من الانخراط الدبلوماسي البناء".
وأضاف ميلر أن روسيا "تواصل مضايقة موظفي سفارتنا مثلما تواصل تخويف مواطنيها ونحن نأسف لأنها سلكت هذا الطريق ويمكنكم بالتأكيد توقع أننا سنرد بشكل مناسب على تصرفاتها".,
وقالت شبكة (سي ان ان)الإخبارية الأمريكية إنه بحسب وزارة الخارجية الروسية والسفارة الأمريكية في موسكو فقد تم استدعاء السفيرة الأميركية لين تريسي إلى الوزارة في وقت سابق من اليوم الخميس حيث تبلغت بأن الدبلوماسيين جيفري سيلين وديفيد بيرنشتاين قد تم تصنيفهما على أنهما "شخصان غير مرغوب بهما" ما يعني أنهما يجب أن يغادرا البلاد خلال أسبوع.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن الدبلوماسيين الأمريكيين يشغلان منصبي السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية وأن عليهما مغادرة البلاد بسبب "نشاطهما غير القانوني بحيث كلفا مواطنا روسيا مقابل مبالغ مالية القيام بمهام من شأنها ان تلحق الضرر بالامن القومي الروسي". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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