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جائزة (عيسى بن علي للعمل التطوعي) تكرم 15 شخصية عربية بارزة من رواد العمل التطوعي

9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 9 (كونا) -- كرمت جائزة (عيسى بن علي للعمل التطوعي) اليوم الخميس 15 شخصية بارزة من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي تقديرا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في خدمة الإنسانية ودورهم الكبير في تعزيز هذه الثقافة.
وقال وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الشيخ عيسى آل خليفة في كلمة القاها خلال الحفل الختامي ال13 لجائزة العمل التطوعي ان الجائزة تأتي في كل عام لتعزيز قيم التطوع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات وترجمة للقيادة الحكيمة.
وأشاد الشيخ عيسى بحرص المملكة على الارتقاء بالعمل الشبابي وحثهم على تطوير قدراتهم الميدانية عن طريق صقلها بالعمل التطوعي الأمر الذي يشكل الحافز الأول على البذل والعطاء في المجال الخيري.
من جانبها أشادت وزيرة شؤون الشباب روان توفيق في كلمتها بدعم القيادة الحكيمة في البحرين لهذا القطاع المهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة والوطن العربي ما جعل هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز الرامية إلى حث الشباب والشخصيات العربية على تعزيز العمل التطوعي في مجتمعاتنا.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية (الكلمة الطيبة) حسن بوهزاع عن بالغ الشكر والتقدير للشيخ عيسى آل خليفة على رعاية هذه الجائزة التي تعكس الدور الرائد الذي يقوم به في دعم مسيرة العمل التطوعي بالبحرين والعالم العربي عبر تبني المبادرات والاقتراحات الهادفة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتضامن الاجتماعي.
واشاد بوهزاع بالدعم السخي الذي يقدمه وما يوليه من متابعة دائمة لأعمال اللجنة المنظمة الأمر الذي يجسد حرصه على تكريم وتقدير النخب العربية التي تساهم في خدمة مجتمعاتها.
ومن أبرز الشخصيات التي تم تكريمها في الحفل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل ووزير الشباب والرياضة في أشرف صبحي.
كما تم تكريم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن محمد الجروان ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان الشيخ خالد بن محمد الزبير ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ عدنان القطان إضافة الى عدد ممن كان لهم دور واضح في مجال العمل التطوعي والتنموي في الوطن العربي.
وتم منح الجائزة ايضا لشركة (عبدالرحمن كانو) تقديرا لدورها المجتمعي في تبني ودعم العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الشرائح في مملكة البحرين فضلا عن جهودها في المجال التنموي والإنساني.
وفي فئة المنظمات الأهلية الفائزة بجائزة لأفضل مشروع تطوعي بحريني فازت بالمركز الأول جمعية الصم البحرينية عن مشروعها (المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة) بينما حلت في المركز الثاني مؤسسة (بحرين ترست) عن مشروعها مدرسة المستشفى وفي المركز الثالث جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية عن مشروعها التحول الرقمي.
أما فئة الفرق التطوعية والأفراد فقد فاز بالمركز الأول فريق أكاديمية المسعفين التطوعي وفي المركز الثاني فريق حلق بحلمك عن مشروع (بيغ دريم) أو الحلم الكبير أما المركز الثالث فقد فاز به فريق سحابة أمل التطوعي عن مشروع سحابة أمل.
كما تم خلال الحفل تكريم رعاة الجائزة وهم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وصحيفة البلاد وصحيفة الأيام وصحيفة الوطن. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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