جائزة (عيسى بن علي للعمل التطوعي) تكرم 15 شخصية عربية بارزة من رواد العمل التطوعي

جائزة (عيسى بن علي للعمل التطوعي) تكرم 15 شخصية عربية بارزة من رواد العمل التطوعي
التاريخ
9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 9 (كونا) -- كرمت جائزة (عيسى بن علي للعمل التطوعي) اليوم الخميس 15 شخصية بارزة من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي تقديرا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في خدمة الإنسانية ودورهم الكبير في تعزيز هذه الثقافة.
وقال وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الشيخ عيسى آل خليفة في كلمة القاها خلال الحفل الختامي ال13 لجائزة العمل التطوعي ان الجائزة تأتي في كل عام لتعزيز قيم التطوع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات وترجمة للقيادة الحكيمة.
وأشاد الشيخ عيسى بحرص المملكة على الارتقاء بالعمل الشبابي وحثهم على تطوير قدراتهم الميدانية عن طريق صقلها بالعمل التطوعي الأمر الذي يشكل الحافز الأول على البذل والعطاء في المجال الخيري.
من جانبها أشادت وزيرة شؤون الشباب روان توفيق في كلمتها بدعم القيادة الحكيمة في البحرين لهذا القطاع المهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة والوطن العربي ما جعل هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز الرامية إلى حث الشباب والشخصيات العربية على تعزيز العمل التطوعي في مجتمعاتنا.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية (الكلمة الطيبة) حسن بوهزاع عن بالغ الشكر والتقدير للشيخ عيسى آل خليفة على رعاية هذه الجائزة التي تعكس الدور الرائد الذي يقوم به في دعم مسيرة العمل التطوعي بالبحرين والعالم العربي عبر تبني المبادرات والاقتراحات الهادفة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتضامن الاجتماعي.
واشاد بوهزاع بالدعم السخي الذي يقدمه وما يوليه من متابعة دائمة لأعمال اللجنة المنظمة الأمر الذي يجسد حرصه على تكريم وتقدير النخب العربية التي تساهم في خدمة مجتمعاتها.
ومن أبرز الشخصيات التي تم تكريمها في الحفل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل ووزير الشباب والرياضة في أشرف صبحي.
كما تم تكريم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن محمد الجروان ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان الشيخ خالد بن محمد الزبير ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ عدنان القطان إضافة الى عدد ممن كان لهم دور واضح في مجال العمل التطوعي والتنموي في الوطن العربي.
وتم منح الجائزة ايضا لشركة (عبدالرحمن كانو) تقديرا لدورها المجتمعي في تبني ودعم العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الشرائح في مملكة البحرين فضلا عن جهودها في المجال التنموي والإنساني.
وفي فئة المنظمات الأهلية الفائزة بجائزة لأفضل مشروع تطوعي بحريني فازت بالمركز الأول جمعية الصم البحرينية عن مشروعها (المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة) بينما حلت في المركز الثاني مؤسسة (بحرين ترست) عن مشروعها مدرسة المستشفى وفي المركز الثالث جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية عن مشروعها التحول الرقمي.
أما فئة الفرق التطوعية والأفراد فقد فاز بالمركز الأول فريق أكاديمية المسعفين التطوعي وفي المركز الثاني فريق حلق بحلمك عن مشروع (بيغ دريم) أو الحلم الكبير أما المركز الثالث فقد فاز به فريق سحابة أمل التطوعي عن مشروع سحابة أمل.
كما تم خلال الحفل تكريم رعاة الجائزة وهم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وصحيفة البلاد وصحيفة الأيام وصحيفة الوطن. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN14092023000071011013ID1107074358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.