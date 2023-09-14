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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بأمن الشرق الأوسط وقوة شراكتها الدفاعية مع البحرين

9/14/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس التزام واشنطن "الدائم" بأمن الشرق الأوسط وقوة شراكتها الدفاعية مع البحرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر عقب لقاء جمع أوستن مع ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة إن الاتفاقية الأمنية والاقتصادية الاستراتيجية التي وقعها البلدان أمس الأربعاء "تعمق التعاون الأمني والدفاعي وتوسع التجارة والاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية لسلسلة التوريد العالمية وتشجع تطوير ونشر التقنيات الموثوقة".
ونوه أوستن بدور البحرين "كدولة رائدة في التكامل الإقليمي والأمن البحري" مجددا التزام واشنطن "الدائم بأمن الشرق الأوسط وقوة الشراكة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة والبحرين" لافتا إلى أن البحرين "حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف ناتو".
وشكر البحرين على استضافتها "المستمرة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (نافاسينت)".
وفي بيان منفصل قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى مساء أمس بولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة "لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية".
ووصف البيان "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل بالإطار التاريخي الجديد لتعزيز التعاون عبر مجموعة من المجالات من الدفاع والاستخبارات إلى التكنولوجيا المتقدمة والتجارة والاستثمار.
وأكد أن الاتفاقية ستكون بمثابة حجر الزاوية لتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والبحرين" لافتا الى أنها "تتماشى مع رؤية الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لمنطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا يتم تشكيلها من خلال التكامل الأمني والاقتصادي بين الحلفاء والشركاء."
واتفق الجانبان على "البقاء على اتصال منتظم في الأسابيع والأشهر المقبلة للاشراف على تنفيذ الاتفاقية.
كما رحبا "بإعلان مجموعة العشرين (جي 20) عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" والتي وصفها بيان البيت الأبيض بأنها "مبادرة لتغيير قواعد اللعبة في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والتي تعد بفوائد كبيرة لدول منطقة الشرق الأوسط".
وبحث الطرفان "فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في إطار الاتفاقية بما في ذلك هدف صيف 2024 لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة والبحرين" كما ناقشا سبل "التعاون الثنائي في مجال تطوير مفاعلات معيارية صغيرة تجارية متقدمة" والذي قال البيان إنها عنصر أساسي في هدف الإدارة الأمريكية "المتمثل في نشر تقنيات مبتكرة خالية من الكربون."
وأفاد بيان البيت الأبيض بأن ولي العهد البحريني شارك مع أعضاء الوفد المرافق له في "حوار تكنولوجي ثنائي مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض لاستكشاف سبل تعميق التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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