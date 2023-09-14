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رئيس الوزراء اليمني: الزخم الدبلوماسي يضع ميليشيات الحوثي أمام استحقاقات السلام

9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 14 – 9 (كونا) -- قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الخميس ان الزخم الدبلوماسي المتصاعد حاليا يضع ميليشيات الحوثي مجددا امام استحقاقات السلام "القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحقوق والديموقراطية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها لليمنيين".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن تصريح عبدالملك جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن) لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد.
واكد عبدالملك أن حكومته "ترحب بجهود السلام وتدعم الجهود والعمانية وكافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الحميدة الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وشدد على ضرورة رفع القوات المسلحة والامن اليمنية "للجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها "في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة" مشيدا بادعمل الشعبي والالتفاف الواسع حول الجيش والأمن لاستئصال الإرهاب وملاحقة عناصره. (النهاية) س ن ص / س ع م

MENAFN14092023000071011013ID1107074356

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