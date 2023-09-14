رئيس الوزراء اليمني: الزخم الدبلوماسي يضع ميليشيات الحوثي أمام استحقاقات السلام

رئيس الوزراء اليمني: الزخم الدبلوماسي يضع ميليشيات الحوثي أمام استحقاقات السلام
التاريخ
9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 14 – 9 (كونا) -- قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الخميس ان الزخم الدبلوماسي المتصاعد حاليا يضع ميليشيات الحوثي مجددا امام استحقاقات السلام "القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحقوق والديموقراطية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها لليمنيين".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن تصريح عبدالملك جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن) لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد.
واكد عبدالملك أن حكومته "ترحب بجهود السلام وتدعم الجهود والعمانية وكافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الحميدة الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وشدد على ضرورة رفع القوات المسلحة والامن اليمنية "للجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها "في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة" مشيدا بادعمل الشعبي والالتفاف الواسع حول الجيش والأمن لاستئصال الإرهاب وملاحقة عناصره. (النهاية) س ن ص / س ع م
MENAFN14092023000071011013ID1107074356
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