السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستئناف مفاوضات للسلام في اليمن برعاية سعودية عمانية

السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستئناف مفاوضات للسلام في اليمن برعاية سعودية عمانية
التاريخ
9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 9 (كونا) -- اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس انها "وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة الى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان".
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ان هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن .
وتأتي هذه الدعوة امتدادا للمبادرة السعودية التي اعلنت في مارس من عام 2021.(النهاية)
خ ن ش / س ع م
MENAFN14092023000071011013ID1107074355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.