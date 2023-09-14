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السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستئناف مفاوضات للسلام في اليمن برعاية سعودية عمانية

9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 9 (كونا) -- اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس انها "وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة الى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان".
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ان هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن .
وتأتي هذه الدعوة امتدادا للمبادرة السعودية التي اعلنت في مارس من عام 2021.(النهاية)

خ ن ش / س ع م



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