النيجر: الحكومة الانتقالية تلغي مئات الجوازات الدبلوماسية وتطلق سراح مواطنا فرنسيا

النيجر: الحكومة الانتقالية تلغي مئات الجوازات الدبلوماسية وتطلق سراح مواطنا فرنسيا
التاريخ
9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية اليوم الخميس عن إلغاء أكثر من 992 جواز سفر دبلوماسيا يحملها مواطنون وأجانب قالت إنها تعود كلها إلى فترة حكم الرئيس المحتجز محمد بازوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر أن الجوازات الدبلوماسية الملغاة هي لوزراء ورؤساء مؤسسات سابقين ونواب ومستشارين برلمانيين سابقين ومستشارين خاصين للرئاسة والجمعية الوطنية ورئيس الوزراء بالإضافة إلى شخصيات وطنية وأجنبية اعتبرت الحكومة الانتقالية أنها لم تعد مؤهلة لحمل هذه الجوازات.
من جانب آخر كشفت وسائل إعلام محلية اليوم عن "إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي المقيم في النيجر ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن منذ الثامن من سبتمبر الجاري والذي كان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين بالنيجر.
يذكر أن العلاقات بين النيجر وفرنسا تشهد توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في هذا البلد الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم بتاريخ 26 يوليو الماضي وطالبت بإعادته إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وبالخيانة العظمى.
كما يتهم قادة الانقلاب فرنسا بالتحضير للتدخل العسكري في بلادهم بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فيما يحظى النيجر بدعم قوات بوركينا فاسو ومالي. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN14092023000071011013ID1107074354
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