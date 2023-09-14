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النيجر: الحكومة الانتقالية تلغي مئات الجوازات الدبلوماسية وتطلق سراح مواطنا فرنسيا

9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية اليوم الخميس عن إلغاء أكثر من 992 جواز سفر دبلوماسيا يحملها مواطنون وأجانب قالت إنها تعود كلها إلى فترة حكم الرئيس المحتجز محمد بازوم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر أن الجوازات الدبلوماسية الملغاة هي لوزراء ورؤساء مؤسسات سابقين ونواب ومستشارين برلمانيين سابقين ومستشارين خاصين للرئاسة والجمعية الوطنية ورئيس الوزراء بالإضافة إلى شخصيات وطنية وأجنبية اعتبرت الحكومة الانتقالية أنها لم تعد مؤهلة لحمل هذه الجوازات.
من جانب آخر كشفت وسائل إعلام محلية اليوم عن "إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي المقيم في النيجر ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن منذ الثامن من سبتمبر الجاري والذي كان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين بالنيجر.
يذكر أن العلاقات بين النيجر وفرنسا تشهد توترا كبيرا حيث دانت فرنسا الانقلاب العسكري في هذا البلد الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم بتاريخ 26 يوليو الماضي وطالبت بإعادته إلى منصبه فيما يتهمه قادة الانقلاب بالولاء لفرنسا وبالخيانة العظمى.
كما يتهم قادة الانقلاب فرنسا بالتحضير للتدخل العسكري في بلادهم بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فيما يحظى النيجر بدعم قوات بوركينا فاسو ومالي. (النهاية)

م ر / ر ج



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