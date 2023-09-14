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العاهل المغربي يطلق مبادرات عاجلة ومساعدات مالية لمنكوبي الزلزال

9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 14 - 9 (كونا) -- أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس مبادرات عاجلة وصرف مساعدات مالية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضي مناطق مختلفة في جنوب البلاد وخلف زهاء 3 آلاف وفاة وخسائر مادية هائلة.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس من اجل تفعيل البرنامج الاستعجالي لاعادة إيواء المتضررين من الزلزال والتكفل بالفئات الاكثر تضررا.
واضاف البيان ان هذا البرنامج يشمل مبادرات استعجالية للايواء المؤقت من خلال صيغ إيواء ملائمة في المناطق المتضررة وفي مساكن مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية أو في مراكز استقبال مهيأة بالاضافة الى منح الاسر المعنية مساعدة استعجالية بقيمة تناهز 3 آلاف دولار.
واوضح ان هذا البرنامج يستهدف اعادة ايواء نحو 50 الف مسكن انهارت كليا او جزئيا على مستوى الاقاليم الخمسة المتضررة لافتا الى ان عملية الايواء "تكتسي اولوية قصوى ويجب ان تنحز في ظل احترام الشروط الضرورية المتعلقة بالانصاف والانصات الدائم لاحتياجات السكان المعنيين".
وأشار الى ان البرنامج يتضمن ايضا مبادرات فورية لاعادة الاعمار تتم بعد عمليات قبلية للخبرة واشغال التهيئة وتثبيت الاراضي مشيرا الى انه تقرر في هذا السياق تقديم مساعدة مباشرة تقارب 14 الف دولار أمريكي للمساكن التي انهارت بشكل تام وزهاء 80 الف دولار لتغطية اشغال اعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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