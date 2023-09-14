العاهل المغربي يطلق مبادرات عاجلة ومساعدات مالية لمنكوبي الزلزال
التاريخ
9/14/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 14 - 9 (كونا) -- أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس مبادرات عاجلة وصرف مساعدات مالية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضي مناطق مختلفة في جنوب البلاد وخلف زهاء 3 آلاف وفاة وخسائر مادية هائلة.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس من اجل تفعيل البرنامج الاستعجالي لاعادة إيواء المتضررين من الزلزال والتكفل بالفئات الاكثر تضررا.
واضاف البيان ان هذا البرنامج يشمل مبادرات استعجالية للايواء المؤقت من خلال صيغ إيواء ملائمة في المناطق المتضررة وفي مساكن مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية أو في مراكز استقبال مهيأة بالاضافة الى منح الاسر المعنية مساعدة استعجالية بقيمة تناهز 3 آلاف دولار.
واوضح ان هذا البرنامج يستهدف اعادة ايواء نحو 50 الف مسكن انهارت كليا او جزئيا على مستوى الاقاليم الخمسة المتضررة لافتا الى ان عملية الايواء "تكتسي اولوية قصوى ويجب ان تنحز في ظل احترام الشروط الضرورية المتعلقة بالانصاف والانصات الدائم لاحتياجات السكان المعنيين".
وأشار الى ان البرنامج يتضمن ايضا مبادرات فورية لاعادة الاعمار تتم بعد عمليات قبلية للخبرة واشغال التهيئة وتثبيت الاراضي مشيرا الى انه تقرر في هذا السياق تقديم مساعدة مباشرة تقارب 14 الف دولار أمريكي للمساكن التي انهارت بشكل تام وزهاء 80 الف دولار لتغطية اشغال اعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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