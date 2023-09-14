موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/14/2023 11:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مجلس الخدمة المدنية يوافق على مقترح وزارة الداخلية بشأن تطبيق نظام الدوام المرن في الجهات الحكومية ويكلف ديوان الخدمة المدنية بإصدار التعميم الخاص به.
موسكو - روسيا تطلب من دبلوماسيين اثنين أمريكيين مغادرة أراضيها خلال أسبوع بعدما اعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما ووزارة الخارجية الروسية تقول إنها استدعت السفيرة الامريكية لين تريسي وسلمتها احتجاجا شديد اللهجة حول ممارسات السكرتيرين الاول جيفري سيلين والثاني ديفيد بيرنستاين.
تونس - حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إنقاذ 510 أشخاص من تحت الانقاض في مدينة (درنة) ومسؤولون يتوقعون أن يبلغ عدد ضحايا السيول والفيضانات الاخيرة أرقاما "قياسية".
موسكو - وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا استهدف باخرة حربية روسية في البحر الأسود واعترضت 11 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم.
واشنطن - جهات التحقيق الامريكية توجه 3 اتهامات على المستوى الفيدرالي الى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح وإخفاء تعاطيه المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.
اسطنبول - السلطات الأمنية التركية تعتقل 17 مشتبها فيهم خلال عملية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بولاية بورصة شمال غربي البلاد. (النهاية) ر ج
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