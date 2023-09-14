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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/14/2023 11:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مجلس الخدمة المدنية يوافق على مقترح وزارة الداخلية بشأن تطبيق نظام الدوام المرن في الجهات الحكومية ويكلف ديوان الخدمة المدنية بإصدار التعميم الخاص به.

موسكو - روسيا تطلب من دبلوماسيين اثنين أمريكيين مغادرة أراضيها خلال أسبوع بعدما اعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما ووزارة الخارجية الروسية تقول إنها استدعت السفيرة الامريكية لين تريسي وسلمتها احتجاجا شديد اللهجة حول ممارسات السكرتيرين الاول جيفري سيلين والثاني ديفيد بيرنستاين.

تونس - حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن إنقاذ 510 أشخاص من تحت الانقاض في مدينة (درنة) ومسؤولون يتوقعون أن يبلغ عدد ضحايا السيول والفيضانات الاخيرة أرقاما "قياسية".

موسكو - وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها أحبطت هجوما أوكرانيا استهدف باخرة حربية روسية في البحر الأسود واعترضت 11 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم.

واشنطن - جهات التحقيق الامريكية توجه 3 اتهامات على المستوى الفيدرالي الى هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي تتعلق بانتهاك قوانين حيازة السلاح وإخفاء تعاطيه المخدرات عند شراء سلاح في عام 2018.

اسطنبول - السلطات الأمنية التركية تعتقل 17 مشتبها فيهم خلال عملية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بولاية بورصة شمال غربي البلاد. (النهاية) ر ج

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