ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة
التاريخ
9/14/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 114 أيلول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، 500 نقطة، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام الصعود.
وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، أكثر من 330 نقطة ليغلق على 34907 نقاط، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 112 نقطة ليصل الى 13926 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 37 نقطة ليصل الى 4505 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 24 نقطة ليصل الى 1865 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/م د/ح أ
14/09/2023 23:25:05
MENAFN14092023000117011021ID1107074351
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