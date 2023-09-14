التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي

عمان 14 أيلول(بترا)- وقعت سلطة وادي الأردن مذكرة تفاهم مع سلاح الهندسة الملكي، لتنفيذ وصيانة منشآت الحصاد المائي بمختلف التقنيات، وتنظيف رسوبيات السدود، وتنفيذ حواجز، وأية تقنيات للحماية من الفيضانات لجميع منشآت الحصاد المائي، والسدود في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه، اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم عن سلطة وادي الأردن، الأمين العام المهندسة منار المحاسنة، وعن سلاح الهندسة الملكي مدير سلاح الهندسة الملكي العقيد الركن أشرف حماد العودات.

وقال البيان، "يأتي توقيع هذه المذكرة نظرًا لما يتميز به سلاح الهندسة الملكي من كوادر بشرية مؤهلة ومُدربة وقادرة على إنجاز الأعمال التي تتطلب جهودًا فائقة ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة، إضافة إلى امتلاك سلاح الهندسة آليات ثقيلة تتناسب ومتطلبات هذه الأعمال".

ونوه، إلى أن هذه المذكرة جاءت لتمكين سلطة وادي الأردن من تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقليل الفاقد المائي، وزيادة كفاءة استخدام المصادر المائية، مما ينعكس إيجابا على المخزون المائي للسدود، ومشاريع الحصاد المائي، لتوفيرها لاستخدامات عدة، سواء كانت للاستخدامات المنزلية والصناعية ولأغراض الري.

يشار إلى أن التعاون بين سلطة وادي الأردن، وسلاح الهندسة الملكي، مستمر في تنظيف السدود وتنفيذ وصيانة العديد من مشاريع الحصاد المائي؛ إذ يتم حاليا تنظيف رسوبيات سد شعيب من قبل سلاح الهندسة الملكي، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2022.

--(بترا)

ي ع/م د/ح أ

14/09/2023 23:23:56