التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي

التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي
التاريخ
9/14/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول(بترا)- وقعت سلطة وادي الأردن مذكرة تفاهم مع سلاح الهندسة الملكي، لتنفيذ وصيانة منشآت الحصاد المائي بمختلف التقنيات، وتنظيف رسوبيات السدود، وتنفيذ حواجز، وأية تقنيات للحماية من الفيضانات لجميع منشآت الحصاد المائي، والسدود في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه، اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم عن سلطة وادي الأردن، الأمين العام المهندسة منار المحاسنة، وعن سلاح الهندسة الملكي مدير سلاح الهندسة الملكي العقيد الركن أشرف حماد العودات.
وقال البيان، "يأتي توقيع هذه المذكرة نظرًا لما يتميز به سلاح الهندسة الملكي من كوادر بشرية مؤهلة ومُدربة وقادرة على إنجاز الأعمال التي تتطلب جهودًا فائقة ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة، إضافة إلى امتلاك سلاح الهندسة آليات ثقيلة تتناسب ومتطلبات هذه الأعمال".
ونوه، إلى أن هذه المذكرة جاءت لتمكين سلطة وادي الأردن من تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقليل الفاقد المائي، وزيادة كفاءة استخدام المصادر المائية، مما ينعكس إيجابا على المخزون المائي للسدود، ومشاريع الحصاد المائي، لتوفيرها لاستخدامات عدة، سواء كانت للاستخدامات المنزلية والصناعية ولأغراض الري.
يشار إلى أن التعاون بين سلطة وادي الأردن، وسلاح الهندسة الملكي، مستمر في تنظيف السدود وتنفيذ وصيانة العديد من مشاريع الحصاد المائي؛ إذ يتم حاليا تنظيف رسوبيات سد شعيب من قبل سلاح الهندسة الملكي، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2022.
--(بترا)
ي ع/م د/ح أ
14/09/2023 23:23:56
MENAFN14092023000117011021ID1107074350
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