الحكمة تتبرع بشحنة أدوية بقيمة مليون دولار لدعم الأشقاء الليبيين

الحكمة تتبرع بشحنة أدوية بقيمة مليون دولار لدعم الأشقاء الليبيين
التاريخ
9/14/2023 11:29:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 14 أيلول(بترا)- تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة، قيمتها مليون دولار أميركي، دعماً للأشقاء في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية.
وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا التبرع جاء بهدف الوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا، في ظل الظروف الراهنة والدمار الذي تسبب به الإعصار ، وما تلاه من فيضانات غمرت مدينة درنة.
وأشارت إلى أن شركة أدوية الحكمة قدمت هذا التبرع، انطلاقاً من دورها المستمر في مؤازرة الشعب الليبي الشقيق، وإمدادهم بالأدوية التي هم بأمس الحاجة إليها، والوقوف بجانبهم في الظروف الراهنة والدمار الذي حل بهم جراء الإعصار والفيضانات اللذين ضربا البلاد.
ولفتت إلى أن الشحنة تضمنت منتجات طبية متنوعة، منها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الألم والأدوية الأخرى التي تغطي مجالات علاجية مختلفة، سواء ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات.
يشار إلى أن شركة أدوية الحكمة تبادر دوما بتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات قطاع الرعاية الصحية للعديد من الدول في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعاني منها تلك الدول نتيجة ظروف مختلفة؛ والتزاماً منها بمؤازرة المجتمعات التي بحاجة الى مساعدة.
--(بترا)
ص خ/م د/ح أ
14/09/2023 23:15:57
MENAFN14092023000117011021ID1107074349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.