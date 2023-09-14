الحكمة تتبرع بشحنة أدوية بقيمة مليون دولار لدعم الأشقاء الليبيين

عمّان 14 أيلول(بترا)- تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة، قيمتها مليون دولار أميركي، دعماً للأشقاء في ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا التبرع جاء بهدف الوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا، في ظل الظروف الراهنة والدمار الذي تسبب به الإعصار ، وما تلاه من فيضانات غمرت مدينة درنة.

وأشارت إلى أن شركة أدوية الحكمة قدمت هذا التبرع، انطلاقاً من دورها المستمر في مؤازرة الشعب الليبي الشقيق، وإمدادهم بالأدوية التي هم بأمس الحاجة إليها، والوقوف بجانبهم في الظروف الراهنة والدمار الذي حل بهم جراء الإعصار والفيضانات اللذين ضربا البلاد.

ولفتت إلى أن الشحنة تضمنت منتجات طبية متنوعة، منها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الألم والأدوية الأخرى التي تغطي مجالات علاجية مختلفة، سواء ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات.

يشار إلى أن شركة أدوية الحكمة تبادر دوما بتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات قطاع الرعاية الصحية للعديد من الدول في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعاني منها تلك الدول نتيجة ظروف مختلفة؛ والتزاماً منها بمؤازرة المجتمعات التي بحاجة الى مساعدة.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

14/09/2023 23:15:57