العقبة: انطلاق ورشة نقاشية بعنوان العقبة للأعمال والاستثمار

العقبة 14 أيلول (بترا)- أمين المعايطه- انطلقت في العقبة، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل النقاشية بعنوان "ورشة العقبة للأعمال والاستثمار " بدعم وتنظيم من شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري والتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بمشاركة مستثمرين محليين وأجانب.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، خلال رعايته فعاليات افتتاح الورشة، أهميتها نحو تحفيز البيئة الاستثمارية، من خلال تبادل وجهات النظر والاطلاع على آخر المستجدات والاستثمارات التي تحفز الاستثمار داخل المنطقة الخاصة .

وقال الفايز إن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت، منذ تأسيسها برؤية ملكية سامية، قفزةً نوعية في القطاع السياحي، وفي مختلف القطاعات لا سيما في المجالات الصناعية والخدمات اللوجستية والتجارية، وتمكيّن الشباب من خلال البرامج التدريبية مع أصحاب الاختصاص وربطهم مع القطاع الخاص بشكل متكامل.

وأضاف الفايز، "أننا لا نريد أن تكون العقبة فقط لخدمة الأردن، إنما نسعى لأن تكون نقطة وصل وقاعدة لوجستية مع باقي دول العالم؛ كي نستفيد من جهود جلالة الملك خلال زياراته للعديد من الدول والجهات التي تحرص على الاستثمار في الأردن وعقد اتفاقيات التجارة الدولية معها."

وقال "إننا كجهات تشريعية و تنظيمية، قمنا بتقييم التجارب السابقة وبمراجعة العديد من الأمور والدراسات والاستماع لمعظم القطاعات، بما فيها الاحتياجات الدولية والاقتصاد الأخضر؛ لتكون العقبة جاهزة للدخول بجيل المنظومة الدولية الجديدة، وتواكب التغيير السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات.

وعرض الفايز، للعديد من الفرص الاستثمارية، كمركز العقبة الدولي للمعارض والاهتمام بصناعة الأفلام العالمية والعربية والمحلية، وصناعة التكنولوجيا والابتكار؛ لتكون مركزاً ومقراً للإقامة وتحفيز للأشخاص على القدوم والاستثمار وليس لمجرد الزيارة والسياحة المؤقتة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى ان خطين ملاحيين اثنين من العقبة إلى أميركا، يعززان تنافسية ميناء العقبة البحري، مبينًا أنه سيكون هناك متحف الطائرات التراثي وإنشاء شواطئ عامة، وإعادة تأهيل معبر الدرة الحدودي، وأن هناك مصنعا للأغراض الصناعية في منطقة القويرة، وتطوير البنية التحتية فيها.

وتطرق نائب الرئيس مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، بدوره، إلى الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الخاصة، وآليات اجتذاب المستثمرين لمنطقة العقبة، والتي ستقدم أقصى ما يمكن من تسهيلات فعلية كي نراها على أرض الواقع.

وقال الحاج حسن "إننا نفتقد لأدوات التسويق الكبير للعقبة على المستوى العالمي والمحلي، كما تطرق للحديث عن تأهيل الأيدي العاملة والاتجاه نحو التعليم المهني والتقني، والاعتماد على اللامركزية، فيما يخص الاستثمار.

--(بترا)

ا م/م د/ح أ

14/09/2023 23:07:33