إعلان القائمة الأولية لمنتخب السيدات استعدادا لوديتي هونغ كونغ

عمان 14 أيلول(بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة أولية ضمن 34 لاعبة، تأهبا لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وضمت القائمة: شرين الشلبي، وجود الشنطي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، ورنيم الداود، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وتسنيم اسليم، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى إيهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.

وتنطلق تدريبات المنتخب، الأحد 24 أيلول الحالي في عمان، بحضور اللاعبات المحليات، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.

ويلتقي المنتخب الوطني مع هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و29 تشرين الأول المقبل، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.

--(بترا)

ح ظ/م د/ح أ

14/09/2023 22:44:16