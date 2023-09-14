إعلان القائمة الأولية لمنتخب السيدات استعدادا لوديتي هونغ كونغ

إعلان القائمة الأولية لمنتخب السيدات استعدادا لوديتي هونغ كونغ
التاريخ
9/14/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول(بترا) - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة أولية ضمن 34 لاعبة، تأهبا لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.
وضمت القائمة: شرين الشلبي، وجود الشنطي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، ورنيم الداود، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وتسنيم اسليم، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى إيهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.
وتنطلق تدريبات المنتخب، الأحد 24 أيلول الحالي في عمان، بحضور اللاعبات المحليات، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.
ويلتقي المنتخب الوطني مع هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و29 تشرين الأول المقبل، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.
--(بترا)
ح ظ/م د/ح أ
14/09/2023 22:44:16
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