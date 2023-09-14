محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة

جرش 14 أيلول (بترا) –أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية التعاون المشترك لحل المشاكل الملحة والضرورية للنهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة خلال لقاء عقد، اليوم الخميس، في مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، لبحث التعاون المشترك والوقوف على أبرز المعيقات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية التي تحتاج إلى متابعة.

وقال الفاعور، إن اللقاء يأتي من باب الحرص على المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والرقي بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية، مؤكدا أهمية تطبيق ونشر التوعية داخل المدارس، عن منع التدخين ومنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، من خلال المحاضرات التوعوية والنشرات، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتطبيق الإجراءات والقوانين التي تمنع هاتين الظاهرتين السلبيتين.

واستعرض مدير التربية الدكتور باسم عضيبات، أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع التربوي، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بين الطلبة في العديد من المواضيع والقضايا التي تلامس الطلبة والمجتمع المحلي، أبرزها محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والمخدرات، والتدخين.

وحضر اللقاء مدير الشؤون الفنية والتعليمية الدكتور إبراهيم محاسنة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور فيصل الحوامدة، ورؤساء أقسام المديرية.

--(بترا)

ع. ف/م د/ح أ

14/09/2023 22:19:53