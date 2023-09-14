محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة

محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة
التاريخ
9/14/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 14 أيلول (بترا) –أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية التعاون المشترك لحل المشاكل الملحة والضرورية للنهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة خلال لقاء عقد، اليوم الخميس، في مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، لبحث التعاون المشترك والوقوف على أبرز المعيقات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية التي تحتاج إلى متابعة.
وقال الفاعور، إن اللقاء يأتي من باب الحرص على المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والرقي بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية، مؤكدا أهمية تطبيق ونشر التوعية داخل المدارس، عن منع التدخين ومنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، من خلال المحاضرات التوعوية والنشرات، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتطبيق الإجراءات والقوانين التي تمنع هاتين الظاهرتين السلبيتين.
واستعرض مدير التربية الدكتور باسم عضيبات، أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع التربوي، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بين الطلبة في العديد من المواضيع والقضايا التي تلامس الطلبة والمجتمع المحلي، أبرزها محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والمخدرات، والتدخين.
وحضر اللقاء مدير الشؤون الفنية والتعليمية الدكتور إبراهيم محاسنة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور فيصل الحوامدة، ورؤساء أقسام المديرية.
--(بترا)
ع. ف/م د/ح أ
14/09/2023 22:19:53
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