عرض قصص نجاح أردنية وعربية بمنتدى الاتصال الحكومي في الشارقة

الشارقة 14 أيلول(بترا) - عرض مبدعون أردنيون وعرب من الشباب، تجاربهم ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة الذي يجمع أكثر من 250 متحدثا ومشاركا من دول العالم.

جاء ذلك في سلسلة خطابات ملهمة، بعنوان "قصص نجاح شبابية"، شهدتها قاعة "شبابنا ثروتنا" التي ينظمها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالشراكة مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، استعرضت مسيرة نجاح أعمالهم داخل دولة الإمارات.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "موضوع دوت كوم" رامي القواسمي: "كنت شغوفاً بالعمل التطوعي، وتوجّهت إلى تأسيس مشروع (موضوع) على الإنترنت، ومن الإمارات، حصلنا على الدعم والتشجيع، حتى نجحنا في جذب الملايين من الزوار والمتابعين، ونال موقعنا لقب أفضل موقع في الوطن العربي".

من ناحيته، قال مؤسس كوين مينا للعملات المشفرة طلال الطباع: "التكنولوجيا هي باب واسع ينبغي على الشباب أن يتكئوا عليها للتطور وتأسيس أعمال ريادية؛ فالتكنولوجيا توفر للشباب فرصاً للابتكار والإبداع والحلول المستدامة للمشاكل المجتمعية، لكنها لا تضمن النجاح بحد ذاتها، بل يجب على الشباب أن يكونوا مستعدين للتعلم والتحدي والتجربة".

من جهته، قال مؤسس مشروع "ارتقِ" عبده مدادحة: "أسست برفقة بعض الأصدقاء مشروعاً يهدف إلى توعية الشباب ومحاربة السلبية، بدأنا نقود حملات على وسائل التواصل من خلال المقاطع المصورة. العامل الرئيس في التغيير الذي أنجزته على مستوى علمي باختصار هو الإمارات؛ حيث أسست برنامج (قصص ناس)، الذي ينشر تجارب الشباب الناجحة في مختلف المجالات، هذا البرنامج انتقل من الصدى المحلي إلى الصدى العالمي، واصبح مصدر إلهام للكثيرين".

من ناحيته قال ، عضو مجتمع جلوبال شيبرز مركز أبوظبي عمر الظهوري: "في السنوات الخمس الماضية، خضت تجربة فريدة في تعلم اللغة العربية؛ هذه التجربة لم تزدني معرفة فحسب، بل أيضاً تسامحاً وانفتاحاً على الآخرين. عندما عدت من الولايات المتحدة وانضممت إلى الخدمة الوطنية شعرت بحاجة ماسة للتعمق في هويتي الإماراتية والعربية، وكانت تلك التجربة مفصلية في حياتي؛ ففي الخدمة الوطنية، تعلمت أكثر عن لغتي وديني وثقافتي وأرضي".

من جهته، تحدّث صانع المحتوى البحريني عمر فاروق عن أهميّة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مشيراً إلى أنّ شعاره "موارد اليوم .. ثروات الغدّ" يمثل جيل الشباب بشكل كبير من خلال اعتبار أن الموارد هي الفرص والمهارات، فيما تعدّ الثروات هي النتائج المستقبليّة التي نحصل عليها من تحقيق أهدافنا. واستعرض فاروق قصصاً من تجاربه المُلهمة في تحقيق أهداف محدّدة والتي تحظى بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

فيما تحدث يوسف عمورة عن شركته "صقر للطائرات المسيّرة" التي أسسها أثناء دراسته الجامعية والتي تصل قيمتها السوقية اليوم إلى حوالي 50 مليون دولار. وقال: "التخطيط لإطلاق المشاريع الريادية لا بدّ أن يكون تدريجياً بحيث نعمل على تحقيق الأهداف واحدا تلو الآخر".

وشارك عمورة الحضور بداية فكرته بتأسيس الشركة، مشيراً إلى أنّه فضّل اختيار قطاع يحظى بفرص نمو واسعة في المستقبل ويعتبر جديداً وما زال التنافس فيه كبيراً.

كما تناول بدوره مؤسس منصة "EYouth" مصطفى عبد الله، الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء شركة تهدف إلى تمكين الشباب في سوق العمل، حيث إن العالم العربي يزخر بطاقات شبابية تتجاوز 180 مليون شاب، منهم نسبة عالية جداً عاطلة عن العمل، قائلاً: "نتيجة لذلك كانت الفكرة لدينا أن نقوم بتدريب الشباب في سنّ سوق العمل وتزويدهم بأبرز المهارات التي تمكّنهم من تعزيز فرصهم وتنميتها. وأسهمنا بتوظيف أكثر من نصف مليون شاب".

--(بترا)

ف ش/م د/ح أ

14/09/2023 22:03:29