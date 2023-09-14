الوطني لحقوق الإنسان والمستقلة للانتخاب يؤطران التعاون المشترك

الوطني لحقوق الإنسان والمستقلة للانتخاب يؤطران التعاون المشترك
التاريخ
9/14/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 14 أيلول (بترا) – اتفق رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ورئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، على أطر التعاون المُشتركة في عدة مجالات.
جرى ذلك خلال لقاء جرى بمقر المركز، اليوم الخميس، بحضور ميسّرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، وفقًا لما ورد في بيان للهيئة، التي بينت أن آليات العمل المقترحة تركّزت على رفع الوعي الحقوقي بالمبادئ المرتبطة بالمشاركة السياسيّة من خلال مشاركة المركز بأنشطة الهيئة، التي تستهدف فيها الفئة الشبابية.
وأكد المعايطة، أهمية وجود شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون، باعتباره من أهم مرتكزات ومفاهيم العملية الديمقراطية التي تركز عليها الهيئة عبر برامجها التوعوية، والتي سيكون المركز الوطني شريكا فيها.
بدورها، بينت الحاج حسن أن المركز دأب على مراقبة الانتخابات النيابيّة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في المشاركة السياسية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابيّة.
وأشارت إلى أنّ المركز يعكف في الوقت الراهن على وضع خططه للتحضير لمراقبة للانتخابات النيابيّة للعام 2024، وذلك من خلال تشكيل فريق وطنيّ مهيأ ومدرّب لمراقبة الانتخابات النيابية المُقبلة.
--(بترا)
م ش/م د/ح أ
14/09/2023 20:44:34
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