الوطني لحقوق الإنسان والمستقلة للانتخاب يؤطران التعاون المشترك

عمّان 14 أيلول (بترا) – اتفق رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، ورئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، على أطر التعاون المُشتركة في عدة مجالات.

جرى ذلك خلال لقاء جرى بمقر المركز، اليوم الخميس، بحضور ميسّرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، وفقًا لما ورد في بيان للهيئة، التي بينت أن آليات العمل المقترحة تركّزت على رفع الوعي الحقوقي بالمبادئ المرتبطة بالمشاركة السياسيّة من خلال مشاركة المركز بأنشطة الهيئة، التي تستهدف فيها الفئة الشبابية.

وأكد المعايطة، أهمية وجود شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون، باعتباره من أهم مرتكزات ومفاهيم العملية الديمقراطية التي تركز عليها الهيئة عبر برامجها التوعوية، والتي سيكون المركز الوطني شريكا فيها.

بدورها، بينت الحاج حسن أن المركز دأب على مراقبة الانتخابات النيابيّة لضمان تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في المشاركة السياسية، وتقديم التوصيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابيّة.

وأشارت إلى أنّ المركز يعكف في الوقت الراهن على وضع خططه للتحضير لمراقبة للانتخابات النيابيّة للعام 2024، وذلك من خلال تشكيل فريق وطنيّ مهيأ ومدرّب لمراقبة الانتخابات النيابية المُقبلة.

--(بترا)

م ش/م د/ح أ

14/09/2023 20:44:34