هيئة الاعتماد تعقد ورشة عن تسكين المؤهلات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

عمان 14 أيلول-(بترا) -عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات".

وجرى خلال الورشة، مناقشة ضرورة التنسيق والتنظيم بين مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وحاجات سوق العمل المحلي والإقليمي من مهارات وكفايات تكون قادرة على إحداث التغيير والتطوير فيه.

وقال نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر، إن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يركز دائما على مخرجات العملية التعليمية؛ الأمر الذي يحتم على مؤسسات التعليم العالي إنشاء برامجها التدريسية، وفقاً لحاجات سوق العمل، بحيث تكون مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع مواصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات به، ضمن سياسات ومعايير التسكين المعمول بها في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

وأشار الدكتور العنبر، إلى أن هيئة الاعتماد تعمل دائما على أن تكون شريكًا داعماً في الجهود الوطنية لتحسين وتجويد نوعية التعليم في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم الطالب الجامعي في مسيرته التعليمية ليكون أكثر إبداعاً وتميزاً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تجويد وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة كفاءة المؤهلات وتأطيرها والاستفادة منها، تحقيقًا لأهداف تطوير التعليم والتدريب المنبثقة من الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

من جهته، ثمن مندوب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور أحمد العجلوني، دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كونها مرجعًا رئيسًا لمؤسسات التعليم ومؤسسات الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدًا على ضرورة اتباع السياسات العامة التي تحكم عملية تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وفق معايير وطنية مستندة على معايير دولية متقدمة.

وعرض مساعد رئيس جامعة الحسين التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى حبيب، تجربة الجامعة في تسكين المؤهلات وتصميم مصفوفة المهارات.

كما قدم الدكتور زياد السعد من جامعة اليرموك، وعميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الدكتورة ديمة استيتية، شرحاً عن متطلبات التطبيق الأمثل للإطار الوطني الأردني للمؤهلات في مؤسسات التعليم العالي، وآلية وإجراءات تعبئة طلب تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات.

من جانب آخر، قدم عدد من خبراء الإطار الوطني الأردني للمؤهلات من الجامعات الأردنية، عرضًا تفصيليًا عن تجربة جامعاتهم في تسكين عدد من المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

--(بترا)

أ ر/م د/ح أ

14/09/2023 20:39:14