البرلمانيات الأردنيات يؤكدن أهمية تنمية مهارات المرأة في القطاع السياحي

عمان 14 أيلول (بترا)- أكد ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية دعم المرأة وتدريبها وتنمية مهاراتها، للاستفادة من الفرص المتاحة بالقطاع السياحي.

جاء ذلك خلال زيارة الملتقى، اليوم الخميس، مدينة البترا، للاطلاع على واقع القطاع السياحي، ومدى مشاركة المرأة وانخراطها بهذا القطاع.

وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس وأعضاء الملتقى، عدداً من السيدات الناشطات و ممثلات عن المجتمع المحلي في إقليم البترا.

وقالت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، إن هناك إرادة سياسية حقيقية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.

وأضافت أن الملتقى يسعى جاهدا لإبراز دور المرأة الأردنية بشكل عام وفي المجالات كافة.

وأشارت البدول إلى أن هناك قناعة بأهمية انخراط المرأة في القطاع السياحي الذي يمثل فرصة يجب استغلالها بما يخدم مصلحة أفراد المجتمع وتقليل نسب البطالة بين فئة الإناث.

وقالت أعضاء الملتقى النواب: عبير الجبور وفليحة الخضير ورهق الزواهرة، إن القوانين والتشريعات، راعت في موادها تحقيق العدالة وحفظ حقوق المرأة العاملة، على راسها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.

وأشرن إلى أن التحديات والمعيقات التي تواجه عملية التمكين تحتاج من الجميع أن يؤمن بالدرجة الأولى بقدرة المرأة وإيمانها الحقيقي على مواجهة التحديات والتغلب عليها.

من ناحيتهن، قدمن القائمات على مراكز الشابات في الطيبة ووادي موسى، مجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بواقع المرأة في لواء البترا اقتصاديا.

واستعرضن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تمكين المرأة في الانخراط بالعمل بالقطاع السياحي، وعلى رأسها الثقافة المجتمعية السائدة في المنطقة.

كما أوضحن أن لدى إقليم البترا مجموعة من الفتيات اللواتي استطعن إثبات أنفسهن من خلال الأعمال الحرفية و اليدوية، مما يدعو إلى ضرورة دعم وتطوير مثل هذه المشاريع التنموية.

--(بترا)

م خ/م د/ح أ

14/09/2023 20:21:53