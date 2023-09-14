البرلمانيات الأردنيات يؤكدن أهمية تنمية مهارات المرأة في القطاع السياحي

البرلمانيات الأردنيات يؤكدن أهمية تنمية مهارات المرأة في القطاع السياحي
التاريخ
9/14/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- أكد ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية دعم المرأة وتدريبها وتنمية مهاراتها، للاستفادة من الفرص المتاحة بالقطاع السياحي.
جاء ذلك خلال زيارة الملتقى، اليوم الخميس، مدينة البترا، للاطلاع على واقع القطاع السياحي، ومدى مشاركة المرأة وانخراطها بهذا القطاع.
وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس وأعضاء الملتقى، عدداً من السيدات الناشطات و ممثلات عن المجتمع المحلي في إقليم البترا.
وقالت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، إن هناك إرادة سياسية حقيقية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.
وأضافت أن الملتقى يسعى جاهدا لإبراز دور المرأة الأردنية بشكل عام وفي المجالات كافة.
وأشارت البدول إلى أن هناك قناعة بأهمية انخراط المرأة في القطاع السياحي الذي يمثل فرصة يجب استغلالها بما يخدم مصلحة أفراد المجتمع وتقليل نسب البطالة بين فئة الإناث.
وقالت أعضاء الملتقى النواب: عبير الجبور وفليحة الخضير ورهق الزواهرة، إن القوانين والتشريعات، راعت في موادها تحقيق العدالة وحفظ حقوق المرأة العاملة، على راسها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
وأشرن إلى أن التحديات والمعيقات التي تواجه عملية التمكين تحتاج من الجميع أن يؤمن بالدرجة الأولى بقدرة المرأة وإيمانها الحقيقي على مواجهة التحديات والتغلب عليها.
من ناحيتهن، قدمن القائمات على مراكز الشابات في الطيبة ووادي موسى، مجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بواقع المرأة في لواء البترا اقتصاديا.
واستعرضن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه تمكين المرأة في الانخراط بالعمل بالقطاع السياحي، وعلى رأسها الثقافة المجتمعية السائدة في المنطقة.
كما أوضحن أن لدى إقليم البترا مجموعة من الفتيات اللواتي استطعن إثبات أنفسهن من خلال الأعمال الحرفية و اليدوية، مما يدعو إلى ضرورة دعم وتطوير مثل هذه المشاريع التنموية.
--(بترا)
م خ/م د/ح أ
14/09/2023 20:21:53
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