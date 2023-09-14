أنشطة متنوعة في عدد من المراكز الشبابية في المملكة

أنشطة متنوعة في عدد من المراكز الشبابية في المملكة
التاريخ
9/14/2023 11:29:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
محافظات 14 أيلول(بترا)- شهدت عدد من المراكز الشبابية في أرجاء من المملكة، اليوم الخميس، أنشطة متنوعة، بغية تثقيف الشباب وتحصينهم.
ففي الطفيلة، نظم مركز شباب بصيرا النموذجي ندوة توعوية عن "الرسائل المؤثرة في مواجهة الفكر المتطرف" بمشاركة 20 مشاركة من لواء بصيرا، للتوعية حيال محاربة الفكر المتطرف.
وتحدث في الندوة التي أقيمت في قاعة مركز شباب بصيرا المدرب محمد البركات من تربية بصيرا، عن ضرورة تفعيل وتعميق الجانب التوعوي الفكري لدى مختلف الفئات الاجتماعية للوقاية من الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، مؤكداً أهمية توعية الشباب بكيفية مواجهة الإرهاب والوقوف صفا واحداً لدحض الإرهاب بجميع أشكاله.
وأشار البركات إلى أهمية احتضان الشباب والاستماع لمطالبهم وحواراتهم وتوجيههم بشكل سليم، والربط بين دراستهم التخصصية وسوق العمل، بما يضمن لهم السير بالوطن نحو الأمام.
وشهدت الندوة جلسة حوارية، تناولت دور الشباب في مواجهة الإرهاب والأمن الفكري وسبل توعية الشباب في كيفية مواجهة هذه الآفة.
وفي محافظة إربد، اختتمت في مركز شباب المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، فعاليات جلسات برنامج مهاراتي، وذلك بحضور 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عاما).
وتحدث المدرب يحيى عودة خلال الفعالية، عن مهارات الحياة الأساسية، ومنها مهارات إدارة الذات، والمهارات الإدراكية، ومهارات العمل المشترك، والمهارات الاجتماعية والثقافة المالية.
ويهدف البرنامج الذي اشتمل على مجموعة من الألعاب والتمارين المنوعة لكسر الجمود، إلى تنمية وصقل مهارات الشباب المشاركين وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات وخدمة مجتمعاتهم المحلية، وذلك من خلال إكسابهم المهارات الحياتية الأساسية.
كذلك في إربد، نظم مركز شباب وشابات كفر الما المدمج، بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، جلسة تدريبية عن التغير المناخي، وذلك بحضور 20 شابا من أعضاء المركز.
وهدفت الجلسة الى تعريف الشباب المشاركين بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي.
وتحدثت المحاضرة فاطمة خريسات، خلال الورشة عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.
--(بترا)
س.م/ع ع/س ع/م د/
14/09/2023 20:18:27
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