أنشطة متنوعة في عدد من المراكز الشبابية في المملكة

محافظات 14 أيلول(بترا)- شهدت عدد من المراكز الشبابية في أرجاء من المملكة، اليوم الخميس، أنشطة متنوعة، بغية تثقيف الشباب وتحصينهم.

ففي الطفيلة، نظم مركز شباب بصيرا النموذجي ندوة توعوية عن "الرسائل المؤثرة في مواجهة الفكر المتطرف" بمشاركة 20 مشاركة من لواء بصيرا، للتوعية حيال محاربة الفكر المتطرف.

وتحدث في الندوة التي أقيمت في قاعة مركز شباب بصيرا المدرب محمد البركات من تربية بصيرا، عن ضرورة تفعيل وتعميق الجانب التوعوي الفكري لدى مختلف الفئات الاجتماعية للوقاية من الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، مؤكداً أهمية توعية الشباب بكيفية مواجهة الإرهاب والوقوف صفا واحداً لدحض الإرهاب بجميع أشكاله.

وأشار البركات إلى أهمية احتضان الشباب والاستماع لمطالبهم وحواراتهم وتوجيههم بشكل سليم، والربط بين دراستهم التخصصية وسوق العمل، بما يضمن لهم السير بالوطن نحو الأمام.

وشهدت الندوة جلسة حوارية، تناولت دور الشباب في مواجهة الإرهاب والأمن الفكري وسبل توعية الشباب في كيفية مواجهة هذه الآفة.

وفي محافظة إربد، اختتمت في مركز شباب المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، فعاليات جلسات برنامج مهاراتي، وذلك بحضور 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عاما).

وتحدث المدرب يحيى عودة خلال الفعالية، عن مهارات الحياة الأساسية، ومنها مهارات إدارة الذات، والمهارات الإدراكية، ومهارات العمل المشترك، والمهارات الاجتماعية والثقافة المالية.

ويهدف البرنامج الذي اشتمل على مجموعة من الألعاب والتمارين المنوعة لكسر الجمود، إلى تنمية وصقل مهارات الشباب المشاركين وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات وخدمة مجتمعاتهم المحلية، وذلك من خلال إكسابهم المهارات الحياتية الأساسية.

كذلك في إربد، نظم مركز شباب وشابات كفر الما المدمج، بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، جلسة تدريبية عن التغير المناخي، وذلك بحضور 20 شابا من أعضاء المركز.

وهدفت الجلسة الى تعريف الشباب المشاركين بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي.

وتحدثت المحاضرة فاطمة خريسات، خلال الورشة عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.

--(بترا)

س.م/ع ع/س ع/م د/

14/09/2023 20:18:27