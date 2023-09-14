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البرلمان العربي يحتفي باليوم العالمي للديمقراطية

9/14/2023 11:29:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 14 أيلول (بتر)- أكد البرلمان العربي، أن تعزيز آليات الديمقراطية تعد الركيزة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 ايلول من كل عام،
إن هذا اليوم يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على النماذج العربية التي مارست الديمقراطية وعززت من مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار على المستويات كافة.
ودعا العسومي البرلمانات العربية للمساهمة بشكل حثيث في وضع برامج وطنية واستراتيجيات تسهم في رفع وعي الشعوب بآليات تطبيق الديمقراطية وخاصة لدى جيل الشباب.
وشدد على أهمية العمل من أجل بناء جيل واع للمفاهيم الصحيحة والأسس الحقيقية لممارسة الديمقراطية التي تسعى لبناء المجتمعات وليس هدمها.
--(بترا)
ن ا
14/09/2023 19:49:50

MENAFN14092023000117011021ID1107074338

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