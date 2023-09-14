البرلمان العربي يحتفي باليوم العالمي للديمقراطية
التاريخ
9/14/2023 11:29:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 14 أيلول (بتر)- أكد البرلمان العربي، أن تعزيز آليات الديمقراطية تعد الركيزة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 ايلول من كل عام،
إن هذا اليوم يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على النماذج العربية التي مارست الديمقراطية وعززت من مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار على المستويات كافة.
ودعا العسومي البرلمانات العربية للمساهمة بشكل حثيث في وضع برامج وطنية واستراتيجيات تسهم في رفع وعي الشعوب بآليات تطبيق الديمقراطية وخاصة لدى جيل الشباب.
وشدد على أهمية العمل من أجل بناء جيل واع للمفاهيم الصحيحة والأسس الحقيقية لممارسة الديمقراطية التي تسعى لبناء المجتمعات وليس هدمها.
--(بترا)
ن ا
14/09/2023 19:49:50
MENAFN14092023000117011021ID1107074338
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